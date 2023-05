Johnny Depp | «Addio vita selvaggia»

Ovazioni dalla folla per il ritorno in pubblico da attore per, re Luigi XV nel film "Jeanne du Barry" di Maiwenn che ha aperto il 76/o festival di Cannes e interminabile standing ovation con applausi ritmati per Michael Douglas , Palma d'oro ...Il festival di Cannes è partito con il papàe ora si aspetta la figlia Lily - Rose. Non si incroceranno perché le date sono differenti ma la prossima settimana arriva la ventitreenne figlia dell'attore, avuta da Vanessa ...Talvolta neanche una sentenza del tribunale è sufficiente a spegnere le accuse. Ese n'è accorto a proprie spese. L'ampia cassa di risonanza della sua vita domestica e familiare che gli erano valse l'esclusione dall'ultima puntata della serie di Animali fantastici ...

Dite addio al nero elegante perché il Festival di Cannes 2023 ha messo fine - e per fortuna - alla nuvola scura che ha caratterizzato i red carpet degli eventi più importanti. La combo che vedeva il n ...Si aprono le danze – in tutti i sensi – del Festival di Cannes, che va in scena fino al 27 maggio. A inaugurarlo, “Jeanne du Barry”, il film che vede protagonista la ...