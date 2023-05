Johnny Depp a Cannes | tra applausi | lacrime e polemiche

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 17 maggio 2023) L’attore americano, reduce dalla vittoria in tribunale contro la moglie Amber Heard che lo accusava di abusi, è stato accolto al Festival dal calore dei fan: 7 minuti di standing ovation per il film Jeanne du Barry. Lui si commuove, poi in conferenza stampa va all’attacco: «Boicottato negli Usa? Ora non penso ad Hollywood»