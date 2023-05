Johnny Depp a Cannes | «Sono stato boicottato | ma oggi non penso più a Hollywood»

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Il divo più atteso, arrivato in ritardo alla conferenza stampa del film Jeanne du Barry al Festival, attacca: «Su di mestate scritte solo fandonie, scritte pure male»

Lo show includerà le presenze di, Helena Bonham Carter, Jenna Ortega, Winona Ryder e altri attori - feticcio del cineasta americano. Il progetto è arrivato in questi giorni al mercato di ...Daal premio alla carriera Michael Douglas e da Helen Mirren a Catherine Deneuve tutti sul red carpet della 76ma edizione del Festival di Cannes. Di Nicola ...... "Io e Sharon Stone con 'Basic instinct' scandalizzammo i francesi" Cannes 2023: il programma e gli ospiti di oggi, 17 maggio: "L'America mi boicotta, ma io non penso più a Hollywood. ...

Il divo più atteso, arrivato in ritardo alla conferenza stampa del film Jeanne du Barry al Festival, attacca: «Su di me sono state scritte solo fandonie, scritte pure male» ...Johnny Depp a Cannes ha esibito alcuni dei suoi tatuaggi: ne ha diversi su dita e mani. Uno lo ha modificato, perché era dedicato alla ex moglie Amber Heard.