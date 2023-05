Jeep | delusione per gli appassionati del marchio | è ufficiale

Leggi su computermagazine

(Di mercoledì 17 maggio 2023) I tantidel famosoautomobilisticodevono fare i conti con una notizia che è stata confermata dal CEO dell’azienda L’automobile è uno strumento fondamentale per vivere. C’è chi riesce volutamente a farne a meno utilizzando di frequente i mezzi pubblici o magari preferendo una lunga camminata, ma spesso non avere una macchina complica parecchio i nostri piani. E non è affatto raro trovare gente appassionata dai veicoli a quattro ruote e, di conseguenza, ben informata sulle varie caratteristiche. Notizia molto deludente per i fan di, la decisione è– Computermagazine.itIn tal senso, la nota azienda statunitensevanta numerosi estimatori in tutto il mondo. Nel 1987 divenne unregistrato da Chrysler ...