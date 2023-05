Jasmine Carrisi | colpaccio americano | è nel cast della famosa soap

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Bella. Intraprendente. Determinata. Adesso per, la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso, arriva una nuova parentesi lavorativa: farà parte deldi Beautiful. Avete capito bene: si trattapiù amata nella storiatv mondiale., che ha debuttato qualche anno fa come cantante, dopo l'esperienza a The Voice Of Italy, è volata a Roma per un nuovo impegno professionale. Sui social ha informato i followers: si tratta di puntate ambientate in Italia, che verranno girate tra il 15 e il 17 maggio e saranno trasmesse negli Stati Uniti a fine giugno. Ma in Italia, invece, la vedremo nella primavera 2024. La figlia di Al Bano, secondo Biccy.it, "avrà un ruolo in questi episodi e girerà nella giornata del 16 maggio”. ...