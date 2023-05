Jane Fonda svela il nome del regista che voleva portarmi a letto per sapere com' erano i miei orgasmi

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 17 maggio 2023)hato ildelche provò a sedurla con una scusa bizzarra, situazione che la costrinse a fingere di non aver capito la sua proposta.ha fatto ildelche ha provato, come rivelato da lei stessa, "apercom'" quando era una giovane attrice: durante l'ultimo episodio del Watch What Happens Live, la star del Book Club - Il Capitolo Successivo, la star ha rivelato che fu ilfrancese René Clément ad avvicinarsi a lei durante la produzione del thriller del 1964 Joy House. Il conduttore Andy Cohen ha chiesto all'attrice di ...