Isola dei Famosi | Marco Mazzoli e la battuta che ha scatenato polemiche su Gian Maria

Anche il personale medico è poco disponibile, il che ha portato alla morte di tre persone nell'ultimo mese", ha spiegato l'eurodeputataGreens in seguito alla sua visita sull', che ha ...Cristina Scuccia , l'ex Suor Cristina che ha vinto The Voice of Italy nel 2014, è tra i concorrenti del reality show "Famosi " 2023. Nota per la sua scelta di vestire in modo "pudico", aveva inizialmente affermato che non avrebbe indossato un bikini durante il programma . Dopo 26 giorni, però, ha fatto una ..., svelato il segreto di Cristina (in bikini). Svergognata ...

Cristina Scuccia cambia idea: addio al costume intero all' “Isola dei Famosi” Corriere della Sera

Dal 17 maggio è disponibile nelle librerie e sulle piattaforme online il libro “ L’ultima isola. Socotra tra natura e antropocene ”. Si tratta della prima opera che tratta a livello divulgativo di que ...Gian Maria Sainato è stato eliminato. La sua non è però un'eliminazione definitiva all'Isola dei Famosi, tant'è che il naufrago si è ...