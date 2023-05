“Isola dei Famosi 2023” | Cristina Scuccia lascia tutti a bocca aperta | cos’ha fatto

Leggi su tvzap

(Di mercoledì 17 maggio 2023) News tv. . La nuova edizione dell’dei, condotta come sempre da Ilary Blasi, sta regalando forti emozioni al pubblico di Canale 5. Tra le protagoniste più interessanti di questa edizione c’è sicuramente, la quale si è fatta conoscere agli italiani come la suora che ha vinto The Voice. Ora che si è tolta il velo ed è diventanta una naufraga dell’deie in queste oreha deciso di superare anche una sua grande paura: il bikini.Leggi anche: “L’dei”, il drammatico annuncio di Corinne Clery sul figlio Leggi anche: “dei”, bufera su Ilary Blasi dopo il malore in diretta di ...