Iscrizioni CPIA 2023 24 | domande entro il 31 maggio e comunque non oltre il 16 ottobre NOTA

Si prevede a breve l'emanazione della circolare ministeriale per quanto riguarda leai percorsi di I e II livello presso i. Lo ha annunciato il Ministero dell'Istruzione e del Merito alle organizzazioni sindacali nel corso dell'informativa del 15 maggio. Una volta ......30 'Gli alunni si raccontano esperienze personali con il': un'alunna parla della sua esperienza con ile del suo recente progetto ERASMUS+. In conclusione 18 leper il nuovo anno.Si prevede a breve l'emanazione della circolare ministeriale per quanto riguarda leai percorsi di I e II livello presso i. Lo ha annunciato il Ministero dell'Istruzione e del Merito alle organizzazioni sindacali nel corso dell'informativa del 15 maggio. Una volta ...

CPIA, in arrivo la circolare per le iscrizioni Orizzonte Scuola

Si prevede a breve l'emanazione della circolare ministeriale per quanto riguarda le iscrizioni ai percorsi di I e II livello presso i Cpia. Lo ha annunciato il Ministero dell'Istruzione e del Merito a ...