(Di mercoledì 17 maggio 2023) Nicolò, 22 anni è il nuovodi(la nuova tavola a vela olimpica volante). Per il portacolori delle Fiamme Oro che ha nel mirino i Giochi di(Marsiglia per la vela) ...

Nicolò, 22 anni è il nuovo campione europeo di(la nuova tavola a vela olimpica volante). Per il portacolori delle Fiamme Oro che ha nel mirino i Giochi di Parigi (Marsiglia per la vela) 2024, ......a Patrasso (Grecia) i Campionati europei2023, la nuova classe olimpica di windsurf che ha sostituito la precedente Rs:x. Grande prestazione del portacolori delle Fiamme oro Nicolòche ...... sono saliti sul podio dell'Europeo. In Grecia Manolo Modena , secondo under 21, ha confermato la sua crescita tecnica e sportiva; Nicolò(con le Fiamme oro dopo l'europeo '22) nelle ...

IQFoil, Renna campione europeo sulla strada per Parigi La Gazzetta dello Sport

