Inzaghi vuole l’impresa anche con il Napoli | “Siamo in finale | ora puntiamo a battere gli azzurri”

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Il tecnico dell’Inter, Simone, reduce dal trionfo sul Milan, carica l’ambiente in vista della prossima partita con il. L’Inter torna finalmente a giocare unadi Champions League dopo 13 anni e gran parte del merito vaall’allenatore Simoneche ha guidato la squadra in un percorso che all’inizio sembrava quasi impossibile. I ner, forti del risultato d’andata targato Dzeko e Mkhitaryan, hanno nuovamente battuto il Milan per 1-0 grazie al gol di Lautaro Martinez che ha finito ad abla squadra di Pioli.ha analizzato con soddisfazione il percorso della sua Inter in Champions League, guardando avanti agli impegni futuri della stagione: “Sono orgoglioso, laè un obiettivo ...

Commenta per primo Il futuro di Acerbi all'Inter è legato a quello di Simone, che l'ha voluto fortemente in nerazzurro e quando può non ci rinuncia mai. L'accordo con la Lazio è di un prestito con diritto di riscatto, ma a fine stagione i club potrebbero sedersi per ......) con eliminazione dalla semifinale di Champions League (a Istanbul volerà la squadra di... Hakimitornare e.. I rumors di calciomercato Sara Croce, topless che consola i tifosi del Milan ...Il doppio successo nel doppio confronto con il Milan ha riportato la squadra dia un passo ... Chi inveceprendere il biglietto dell'aereo in solitaria, dovrà spendere almeno un migliaio ...

Testa e singoli al top, Inzaghi come Dante: sogna il paradiso fatto di tre cieli La Gazzetta dello Sport

L'Inter sta per mettere a segno il primo colpo in vista della prossima stagione: Marotta e Ausilio pronti ad ufficializzare il viola.Uno dei focus del calciomercato dell'Inter sarà il riscatto di Acerbi e la Lazio vorrebbe una contropartita per il centrale italiano ...