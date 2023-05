Inzaghi | «Inter impegno folle! Grandissima impresa dal girone»

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Persarà la prima finale di Champions League della sua vita, sia da calciatore sia ora in panchina. Dopo i tre gol rifilati fra andata e ritorno al Milan l’allenatore ha commentato aTV il clamoroso risultato ottenuto stasera. IL TRIONFO DEL TECNICO – Simoneha tanti ringraziamenti dopo-Milan: «Avevo chiesto “insieme” già dai quarti di finale col Benfica, abbiamo avuto un grande supporto da tutti. Una serata voluta, da domani ce la godremo ancora di più. Abbiamo avuto unaconcentrazione in tutte le partite, una grande gara andata e ritorno. Unasoddisfazione, da domani ce la godremo ancora di più. Il momento più delicato di questo percorso? Stasera mi è venuta in mente Plzen. Siamo andati a Plzen dopo la sconfitta col Bayern Monaco ...

Però l'è parsa giocare sempre con un margine per accelerare mentre il Milan è stato tradito ...va a Istanbul ed è il suo piccolo o grande capolavoro. Pioli torna a casa e la sua stagione ...PROMESSA - 'Quando abbiamo preso l', sapevamo che ha una storia fatta di trofei. Ragion per cui, conosciamo il suo focus, voglio continuare a fare e a promettere questo ai tifosi'.- '...ha resistito anche a questo, conquistando una finale storica per sé stesso, per l'e per il calcio italiano.

Inter, l'habitat di Inzaghi sono le coppe Dove e quando: Istanbul il 10 giugno 2023. Manca solo conoscere il nome dell’avversario, ma ai tifosi dell’ Inter basterà mettersi comodamente sul divano per ...Rispetto all’andata, altro Milan. Almeno nello spirito. Ma l’eliminazione è netta, come lo scarto fra il suo Milan e l’Inter. Per lui, Inzaghi è la cryptonite. Certo, il materiale umano è quello che è ...