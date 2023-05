Inzaghi il redivivo | dagli inferi al paradiso Inter | la chiave di tutto

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 17 maggio 2023)ora si gode il momento. L’dal baratro di un mese e mezzo è volata dritta in. Finale di Champions League dopo 13 anni. Ladi? Ha incassato, incassato e incassato ma guai a pensare di mandarlo KO. Simoneè il fiero condottiero di questanuovamente in finale di Champions League dopo 13 anni, il quarto allenatore ad arrivarci. Simone raggiunge quattro icone della panchina nerazzurra, quali Helenio Herrera, Giovanni Invernizzi e José Mourinho. Ma quante ne ha passate!il, capace di ritornare– di subire martellate su martellate in virtù delle 11 sconfitte in campionato e del grande distacco dal Napoli ...