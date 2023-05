Inzaghi dopo Mourinho | la storia si ripete! Inter per la tripletta ? CdS

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Simoneentra di diritto nelladell’conquistando una storica finale di Champions League a 13 anni dall’ultima volta. Nel 2010 l’apoteosicol Tripletenelladell’. I nerazzurri, battendo nel doppio confronto il Milan in semifinale, hanno raggiunto la finalissima di Champions League. Sarà la sesta finale di sempre per i nerazzurri nella competizione più importante, la dodicesima considerando tutte le competizioni Uefa.il clamoroso triplete didel 2010. Anche in questo caso l’giocherà per la. Alla Serie A però c’è da sostituire la Supercoppa Italiana. Sesta finale di ...

...lasciato spazio a una ripresa letteralmente narcotizzata dalla squadra di. Ma con il contributo di un Milan che non ha piu' creduto nell'impresa, concedendosi ai suoi avversari. Cosi',l'...... l'obiettivo per la truppa diera quello di bissare gli ottavi , che proprio la gestioneaveva riportato nella scorsa stagione,undici anni. Leggi Anche Inter in finale di ...All'11' Barella rimane a terraun contrasto con Theo Hernandez, sul proseguimento dell'azione ... In precedenzasi era lamentato dei primi interventi del francese, tutti pro Milan. Al 31' ...

La graticola costante, lo “ spiaze ” dei meme altrettanto costanti…e ora c’è la finale di Champions League, che come in qualche programma di cucina, può ribaltare la situazione. In realtà l’ha già rib ...Con Inzaghi – in finale di Champions e di Coppa Italia ... giocare sul ritmo e cercare la rete immediata e in effetti, dopo una dozzina di minuti, la chance per l’inerzia e riaprire la qualificazione ...