Inzaghi | ' ' Ci renderemo conto di cosa abbiamo fatto' '

Le parole di Simonedopo la qualificazione alla finale di Champions League: \''Da domani ciconto di cosa abbiamo ...Soddisfazione e orgoglio anche per Simone, artefice del successo nerazzurro: "Nei prossimi giorni ciconto, per noi era un sogno ma ci abbiamo sempre creduto. È stato un percorso ...Dopo Helenio Herrera e José Mourinho, vuole esserci lui. L'Inter di Simoneè in finale di Champions League e il 10 giugno si giocherà la possibilità di alzare il ...prossimi giorni ci...

Inzaghi: "Da domani probabilmente ci renderemo conto di quello ... Diretta.it

Un Inzaghi pieno di orgoglio e felicità, a fine partita ringrazia tutti i suoi calciatori e lancia la sua sfida per la finale di Champions.Simone Inzaghi, allenatore dell'Inter, ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria nella semifinale di ritorno di Champions League contro il Milan: "Da domani probabilmente ci renderemo conto di quello ch ...