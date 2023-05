Intrappolate nella loro casa allagata | 2 neonate salvate dai Vigili del Fuoco

(Di mercoledì 17 maggio 2023) AGI - Una storia a lieto fine, in mezzo al fango e alla devastazione del maltempo che si è abbattuto sull'Emilia Romagna, due neoanate sono statedai Vigli del. Dopo la pioggia incessante che si è abbattuta ieri a Castrocaro Terme, in provincia di Forlì, le bambine erano rimaste bloccate incon i genitori. A soccorrere l'intera famiglia è stato l'equipaggio dell'elicottero Drago150 di Bologna deidel. Due creature bloccate con la famigliaa Castrocaro Terme (FC). A salvare le due bimbe e i genitori è stato l'equipaggio dell'elicottero Drago150 di Bologna.foto sono entrambe al sicuro e sorridenti#alluvione #EmiliaRomagna #16maggio pic.twitter.com/QERffRLnJS — ...

AGI - Una storia a lieto fine, in mezzo al fango e alla devastazione del maltempo che si è abbattuto sull'Emilia Romagna, due neoanate sono state salvate dai Vigli del Fuoco . Dopo la pioggia ...Il salvataggio dei vigili del fuoco In supporto al dispositivo di soccorso locale sono stati inviati dal Centro operativo nazionale dei vigili del fuoco, la regia di ogni emergenza nazionale, rinforzi ...

Le immagini dei soccorsi per un uomo rimasto intrappolato nella sua casa allagata a Riccione e portato in spalla da un Vigile del Fuoco. Vigili del Fuoco (Alexander Jakhnagiev) ...