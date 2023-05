Internazionali Roma 2023 | giornata fatale per i colori azzurri | out Sinner | ma anche Musetti e Sonego

Leggi su sportface

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Se vedere un tennista italiano in finale aglid’Italiaera un sogno, vederne uno in semifinale era un obiettivo. Il tennis azzurro invece non avrà neppure un rappresentante ai quarti di finale dato che tutti e tre i giocatori rimasti in corsa sono usciti di scena in quest’amaro martedì. La sorpresa più grande è la sconfitta di Jannik, battuto in rimonta da Francisco Cerundolo. In un torneo dove Carlos Alcaraz viene battuta da Fabian Marozsan tutti gli altri upset subiscono un ridimensionamento se non passano addirittura in secondo piano. Fatto sta che ci si aspettava di più in termini di risultati dall’azzurro, che invece saluta il Foro Italico anzitempo e con tanta delusione. Come si spiega questa sconfitta? Innanzitutto va reso onore a Cerundolo, che ha giocato tre set di altissimo livello (sì, ...