Sorpresa ai quarti di finale degliBNL d'2023 . Il danese Holger Rune elimina il campione uscente Novak Djokovic in tre set ( 6 - 2, 4 - 6, 6 - 2 ) e accede alle semifinali dell'Atp romano: sfiderà il vincente tra ...ROMA - Glid'al Foro Italico non smettono di regalare colpi di scena. Dopo l'eliminazione a sorpresa del numero 2 al mondo, Carlos Alcaraz, anche il numero 1 Atp Novak Djokovic è stato ...La sconfitta di Djokovic contro Rune è la notizia del giorno al Foro Italico.

Internazionali d'Italia, rivivi la diretta: Djokovic eliminato da Rune! Corriere dello Sport

«Io considerato il nuovo 'bad boy' del tennis Gioco solo con molta passione, non so perché dovrebbe essere considerata una cosa da cattivo ragazzo. Un bad boy rompe ...Il nucleare francese vede protagonista Newcleo, start-up italiana finanziata da grandi nomi del capitalismo nazionale. Un indizio per ciò che può avvenire in futuro anche a Roma