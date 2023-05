Internazionali d’Italia | Ostapenko in semifinale | sarà sfida con Iga Swiatek

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Roma – Jelenaè inal torneo femminile degli. La tennista lettone ha sconfitto la spagnola Paula Badosa col punteggio di 6-2, 4-6, 6-3. Inaffronterà la vincente di-Rybakina. (Ansa). (foto@BNlditalia.com/AdelchiFioritiFITP) https://linktr.ee/ilfaroonline§ Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sportilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Sport, clicca su questo link