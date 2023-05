Internazionali d’Italia | Binaghi | “22 milioni di incasso e 286mila presenze”

Dopo Carlos Alcaraz va fuori anche Novak Djokovic . Il tennista serbo viene eliminato ai quarti di finale degliin corso a Roma da Holger Rune, n.7 del mondo, in un match interrotto per pioggia per oltre un'ora. Il danese vince in tre set con il punteggio di 6 - 2, 4 - 6, 6 - 2. Sabato ...Holger Rune conquista la semifinale degliBNL. Djokovic battuto 2 - 6; 6 - 4; 2 - 6. Dopo un match durato oltre 2 ore con interruzione dovuta alla pioggia, il talento danese ha concesso pochissimo al serbo che lascia ...Dopo Alcaraz e Sinner anche il serbo deve lasciare gliBnlDopo Alcaraz e Sinner anche Novak Djokovic deve lasciare anzitempo gliBnl. Il serbo, numero uno del mondo e campione uscente, è stato battuto, nei ...

Quarti di finale Internazionali d'Italia di Tennis 2023 | ATP Roma e ... Olympics