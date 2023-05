Internazionali d’Italia 2023 | Rune | “Quest’anno voglio vincere il primo slam”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 17 maggio 2023) “Ho iniziato molto bene e ho messo Djokovic sotto pressione. Nel secondo set lui è salito ed accaduto l’opposto. Non è stato facile gestire l’interruzione per pioggia, ma nel terzo set ho ritrovato il tennis che avevo ad inizio partita”. Le parole di Holger, sorridente dopo il trionfo per 6-2 4-6 6-2 sul numero 1 del mondo Novak Djokovic. Il danese è ilgiocatore a staccare il pass per la semifinale degliBNL: “Lui è un giocatore complicato per me, ma penso che anche io posso rendergli la vita difficile come ho fatto negli ultimi due incontri. Al Roland Garros Novak rimarrà uno dei favoriti insieme a Nadal se sarà pronto. Poi ci sono Alcaraz, Sinner ed un paio di altri ragazzi. Sarà un torneo più aperto rispetto agli anni passati”. “Se penso ancora di poter ...