Internazionali BNL d’Italia 2023 | si ferma Cerundolo | Ruud in semifinale a Roma per la terza volta di fila

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Caspertrova sempre il meglio di sé sui campi terra degliBNL: il numero 4 del mondo sconfigge Franciscoe conquista l’accesso inper laconseutiva, dopo esserci riuscito anche nel 2020 e nel 2022 (nel 2021 non partecipò). Il norvegese, dopo un difficile inizio di stagione, si sta ritrovando alla grande e, nonostante un tabellone che gli ha messo sempre di fronte tennisti piuttosto ostici, ha sempre trovato le risposte alle domande che gli sono state poste e non ha assolutamente tradito le attese. 7-6 6-4 il punteggio con cuiha prevalso in un match dalla durata di 2 ore e 4 minuti, in cui l’argentino, giustiziere di Jannik Sinner negli ottavi di finale, non ha affatto sfigurato. Per ...

Glid'Italia di tennis saranno ricordati per 'la caduta degli dei'. Quest'anno, infatti, con i 96 giocatori più forti del mondo in tabellone (mancavano tra i primi solo Rafael ...Atp Tennis Non sono assolutamente mancate le sorprese in questa edizione 2023 deglid'Italia. Diversi tennisti hanno sfruttato l'occasione di eliminare alcuni grandi favoriti della vigilia e di diventare i protagonisti del torneo. Nella parte bassa del tabellone ...Dopo aver rinunciato aglid'Italia, Nadal sperava fino all'ultimo di poter partecipare al Roland Garros. L'ex numero uno del ranking, si è ritirato per un infortunio allo psoas ...

Djokovic eliminato agli Internazionali Bnl: «Pioggia e freddo, mai vista Roma cosi». In semifinale ci va il da leggo.it

