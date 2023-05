Internazionali BNL d’Italia 2023 | Ostapenko inarrestabile | si arrende anche Badosa | è in semifinale

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Jelenasulla terra rossa degliBNL: l’ex numero 5 del mondo eliminaPaula, vince con il punteggio di 6-2 4-6 6-3 e, dopo 1 ora e 49 minuti di battaglia, stacca il suo pass per le semifinali del WTA 1000 di Roma, settima volta per lei un torneo di tale importanza. La campionessa 2017 del Roland Garros sta vivendo due settimane davvero importanti e, grazie ai punti conquistati sin qui, è già al 17esimo posto del ranking virtuale, con buona possibilità di figurare tra le prime 16 teste di serie all’imminente secondo Slam stagionale. Per quel che concerne, certamente un torneo positivo e che l’ha vista confermare i progressi fatti federe nel corso di questa stagione su terra, dopo una prima parte di ...

Sorpresa ai quarti di finale deglid'Italia 2023 . Il danese Holger Rune elimina il campione uscente Novak Djokovic in tre set ( 6 - 2, 4 - 6, 6 - 2 ) e accede alle semifinali dell'Atp romano: sfiderà il vincente tra ...Il danese è il primo giocatore a staccare il pass per la semifinale deglid'Italia 2023: 'Lui è un giocatore complicato per me, ma penso che anche io posso rendergli la vita ...Il programma con gli orari e l'ordine di gioco di giovedì 18 maggio aglid'Italia 2023 . A Roma al Foro Italico due soli match del singolare, per la precisione si tratta dei due rimanenti quarti di finale. Si tratta degli incontri che mettono di fronte ...

Le parole di Holger Rune dopo la vittoria su Novak Djokovic nei quarti di finale degli Internazionali BNL d'Italia 2023 ...Novak Djokovic, sei volte campione al Foro Italico, detentore del titolo e per la 17esima volta di fila ai quarti di finale in 17 partecipazioni, è fuori dagli Internazionali BNL d’Italia. Come ...