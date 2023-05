Internazionali BNL d’Italia 2023 | il montepremi e il prize money WTA a Roma

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Ile ildegliBNL, in riferimento all’atteso evento femminile di scena atra il 10 e il 21 maggio. La città eterna proporrà uno spettacolo imperdibile agli appassionati di tennis da ogni parte del mondo, con scontri appassionanti tra le migliori giocatrici al mondo. Sul rosso capitolino, infatti, uno degli scenari più suggestivi dell’intero circuito, ogni atleta tenterà un guizzo che può valere un’intera carriera. In campo giocatrici del calibro di Iga Swiatek, Aryna Sabalenka, Elena Rybakina, Caroline Garcia, Camila Giorgi, Karolina Pliskova, Jessica Pegula, Vika Azarenka e Barbora Krejcikova. La polacca numero uno al mondo, Swiatek appunto, proverà a ripetersi sulla terra battuta di: chi ...

Dopo Alcaraz e Sinner anche Novak Djokovic deve lasciare anzitempo gli Internazionali d'Italia. Il serbo, numero uno del mondo e campione uscente, è stato battuto, nei quarti di finale, dal danese Holger Rune, numero 7 del tabellone, che conquista per la prima volta le semifinali dell'Atp romano.

Il serbo, detentore del titolo, cede contro il giovanissimo danese. Un verdetto incontestabile, che unisce i meriti di Rune a un Djokovic non al meglio ...Holger Rune conquista la semifinale degli Internazionali BNL d'Italia. Djokovic battuto 2-6; 6-4; 2-6. Dopo un match durato oltre 2 ore con interruzione dovuta alla pioggia, il ...