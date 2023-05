Inter | Zhang lancia una frecciatina a Conte | Inzaghi non chiede mai giocatori | ecco perché è il nostro nuovo eroe

...dell'sul Milan e la qualificazione alla finale di Champions League, l'ex presidente nerazzurro ha soffiato le candeline su una torta al cioccolato. E a fare gli auguri c'era anche Steven,..., INZAGHI: 'SO CHI C'E' SEMPRE STATO E CHI NON C'ERA NEL MOMENTO DEL BISOGNO' Ora, nell'euforia della notte milanese,ha promesso che 'Inzaghi resterà a lungo'. Quindi i risultati - come ...Succedeva alla Lazio e succede anche all'. Merito solo dei calciatori Sicuramente no. Nelle ... Quando il presidentelo ha confermato anche per il 2023 - 24 ("Non vedo perché dovremmo ...

Inter, le parole di Zhang e Inzaghi scatenano il mondo del web Virgilio Sport

Inter, la finale porta un mercato nuovo in casa nerazzurra. Le entrate derivanti dal percorso europeo ridisegnano le strategie del mercato in entrata-uscita.