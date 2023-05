(Di mercoledì 17 maggio 2023) L’ha vinto anche la gara di ritorno della semifinale di Champions Leagueilper 1-0 e ha confermato, secondo Tuttosport, la netta superiorità rispetto alla squadra di Stefano Pioli. SUPERIORI – Dopo 13 anni dall’ultima volta gloriosa al Camp Nou l’ha conquistato un’altra Finale di Champions League. Questa volta il sapore è più dolce, perché è arrivatai rivali di sempre, i cugini, il. L’obiettivo ora diventa per Simone Inzaghi un Triplete minore, con il successo in Coppa Italia, in Champions League e l’ultimo di gennaio in Supercoppa Italiana. Ilha provato a impensierire gli avversari ma ha creato solo due occasioni con Brahim Diaz e Rafael Leao al primo tempo in azioni tra l’altro viziate da falli. Il colpo di grazia per la ...

E' esplosa a Milano la festa nerazzurra per lasul Milan e la raggiunta finale di Champions League. I tifosi sono rimasti a festeggiare nelle vicinanze dello stadio e in parte si sono riversati in piazza Duomo dal lato della Galleria dato ...Al termine della sfida il Presidente nerazzurro Steven Zhang ha commentato così lae il cammino nerazzurro in Champions League. "È sicuramente la più grande emozione dopo lo Scudetto. È una grande soddisfazione e una ricompensa per il nostro lavoro, abbiamo costruito una ...... lInter non solo difende il vantaggio ma, decisamente piu' propositivo, conquista la1 - 0 ... Al 74in vantaggio: ancora a segno in un derby, Lautaro Martinez scatena i tifosi nerazzurri ...

Inter-Milan, le foto più belle del derby di Champions League Sky Sport

Simone Inzaghi si gode la doppia vittoria contro il Milan e la qualificazione alla finale Champions League. I nerazzurri voleranno a Istanbul il prossimo 10 giugno per giocarrsi contro Real o ...Condò: "L'Inter arriva a Istanbul con una serie di scelte di Inzaghi. E non solo stasera" Così il giornalista Paolo Condò, opinionista di Sky Sport, dopo la vittoria dell'Inter nel ritorno della ...