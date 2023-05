Inter | sorriso a metà | per Mkhitaryan stagione a rischio

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Preoccupano e non poco le condizioni di, il centrocampista è uscito nel primo tempo per un guaio muscolare Preoccupano e non poco le condizioni di, il centrocampista dell’è uscito nel primo tempo per un guaio muscolare. La speranza è quella che si sia fermato in tempo, ilinvece potrebbe esserefinita per l’armeno. Effettuerà esami strumentali per capire l’entità e quanto dovrà restare fuori, Inzaghi spera non sia nulla di grave o quantomeno di averlo per la finale del 10 giugno.