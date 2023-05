Inter | sognare non costa nulla Vada come vada percorso indimenticabile

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Dopo la vittoria nel doppio confronto in semifinale di Champions League contro il Milan, l’ha raggiunto per la seconda volta negli ultimi tredici anni la finale della competizione. Da giocarsi contro una delle due corazzate Manchester City e Real Madrid.non, mailresterà. A UN PASSO – Si sa,è gratis. Ed è proprio questo il bello di poterlo fare. Sicuramente però a inizio stagione quasi nessuno sarebbe stato in grado dicosì in grandequanto fatto da Simone Inzaghi e dalla suain questa UEFA Champions League. Un...

Adesso anche l'ha il suo derby di Champions vinto, e a questo punto perché nonfino in fondo, domani davanti alla tv, aspettando l'avversaria tra Real e City , comunque fortissima, ...Eliminando i rossoneri, l'si è riscattata dai ko negli euroderby ai quarti di quella edizione,... City o Real partono stra - favoriti, maun altro miracolo non costa nulla. 'Insieme' (...Per l'euforia generale della tifoseria nerazzurra, che può legittimamentela quarta Champions della sua storia, dopo l'ultima conquistata nel 2010 da quell'di Jose Mourinho, autrice di ...

Gosens: "La finale è un sogno sin da bambino. L'Inter c'è e io faccio parte di questa famiglia" Fcinternews.it

Mercato Inter, arrivano novità inaspettate per i tifosi ... Questa sera i nerazzurri conosceranno la loro avversaria, ma nel frattempo è giusto per tutti sognare. In sede di mercato, però, arrivano ...Il Barcellona è da poco tornato ad essere campione di Spagna dopo 4 anni spezzando così l’egemonia della città di Madrid che negli ultimi anni ha conquistato il campionato e non solo. Il titolo appena ...