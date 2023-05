Inter-Milan | Thiaw | “Non sono abituato a giocare in semifinale”

Commenta per primo Beppe Sala , sindaco di Milano, dice no al referendum per il futuro dello stadio di San Siro . Parlando dell'incontro che si terrà oggi trae collegio dei garanti sul referedum, che è stato promosso dall'associazione Referendum X San Siro, il primo cittadino è dell'opinione che in questo caso sia compito del Comune fare ...Serie A - Con l'eliminazione in semifinale di Champions League per mano dei cugini del'ora ilsi trova in acque bollenti. Il quarto posto è tutt'altro che certo e i tifosi rossoneri sono ormai giunti al limite. Tapiro d'oro PioliChampions L'allenatore del...Commenta per primo Dopo la vittoria dell'anche nel derby di ritorno di Champions League contro ila Mediaset Christian Panucci ha commentato così: ' Ilci ha provato, ma senza una squadra da semifinale. Poteva riaprire la ...

Dani Olmo torna nel mirino del Milan. I rossoneri contro l’Inter si sono mostrati impotenti, non riuscendo mai a dare l’impressione di poter ribaltare la partita. Maldini è stato durissimo nel post ga ...Simone Inzaghi dall'inferno al paradiso in 180 minuti costruiti alla perfezione. Dopo 13 anni l'Inter torna in finale di Champions League e lo fa con un ...