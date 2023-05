Inter-Milan | Panucci | 'I rossoneri non erano da semifinale'

Commenta per primo Ecco il dato relativo al pubblico di, semifinale di ritorno di Champions League. Sono 75.567 gli spettatori presenti al Meazza , per un incasso di 12.547.765 euro: polverizzato il record fissato dalnella gara di ......ceduto alper 16 milioni. Poi ci sono quei giocatori cresciuti in casa sui quali Accardi ha messo la firma alla voce ' cessioni ', ottenendo il massimo possibile. Due nomi Asllani all'...1 Il ritorno della semifinale di Champions League per ilnon ha portato alla tanto desiderata rimonta. L'ha vinto anche la seconda gara e si è meritata il viaggio a Istanbul. Per i rossoneri solo tanta rabbia per un doppio confronto che non ha ...

Pagelle Inter-Milan: la frustata di Lautaro (8), Theo senza turbo (4,5), Leao non sgomma Corriere della Sera

ma il Milan pensa già al calciomercato, tentando di consolarsi con possibili nuovi rinforzi in vista della prossima stagione. Archiviata la sconfitta in semifinale di Champions League contro l’Inter, ...L'Inter sta per mettere a segno il primo colpo in vista della prossima stagione: Marotta e Ausilio pronti ad ufficializzare il viola.