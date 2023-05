Inter-Milan | Dumfries | “Leao grande giocatore Dovevo renderlo innocuo”

Commenta per primo L'trattiene ancora il fiato per Henrikh Mkhitaryan. Il centrocampista nerazzurro , uscito per un ... che aggiunge anche un'informazione molto importante anche suSkriniar: ......precedente 2 - 0 dei nerazzurri contro il. Ma al di là dei risultati delle semifinali, si sapeva già che il Manchester City, quasi campione nella Premier, sarebbe stato favorito contro l',...Com'era la storia che bisognava abbattere San Siro per costruirvi accanto un impianto dalla capienza addirittura più ridotta È auspicabile chesi concentrino sempre più su soluzioni diverse: lo storico, bellissimo stadio milanese, tempio del calcio mondiale, sta vivendo una stagione straordinaria. Si conferma il teatro di ...

Tre settimane alla finale: Inzaghi punta su riposo e recuperi. Voli per la Turchia già oltre i mille euro, biglietti fino a 690 ...Qualche giorno fa vi abbiamo parlato del possibile rinnovo di Rafael Leao con il Milan. Occhio alla possibile data per la firma ...