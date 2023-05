Inter-Milan | chi parla troppo affonda | superiorità anche morale

Commenta per primo Gli ex calciatori interisti Marco Materazzi e Wesley Sneijder hanno deciso di vivere il ritorno dell'euroderby contro ilin Curva Nord in mezzo ai tifosi, ecco come hanno festeggiato al gol di Lautaro .Per il resto della stagione,così come successo contro, Monza, Bayer Leverkusen e Bologna, la Roma (anche le altre selezioni, ad esempio quella femminile) scenderà in campo con la scritta ..., ci sono ben tre rimpianti per il Diavolo dopo l'eliminazione dalle semifinali di Champions League "Se Diaz non sbagliasse il suggerimento ghiotto di Tonali nel cuore dell'area ...

Pagelle Inter-Milan: la frustata di Lautaro (8), Theo senza turbo (4,5), Leao non sgomma Corriere della Sera

Il ritorno della semifinale di Champions League tra Inter e Milan, trasmesso da Mediaset e in onda su Canale 5, ha conquistato la prima serata di ieri con 8.268.000 telespettatori e il 34,92% di share ...Dopo la partita contro l'Inter, il difensore del Milan Malick Thiaw, intervistato da Prime Video Deutschland Il Milan perde anche il ritorno contro l'Inter e saluta la… Leggi ...