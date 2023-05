Inter-Milan 1-0 | “Una lenta agonia” | Champions League News

(Di mercoledì 17 maggio 2023) L'batte ilper 1-0 nel derby valevole per le semifinali di ritorno die vola in finale. Diavolo eliminato

L'accostamento tra la tragedia in corso che stanno vivendo i cittadini in Emilia Romagna , fragellata dal maltempo come le Marche e la Toscana , e la partita di calcio tranon è andata ...Brutta partita di Turpin, conferma : è probabilmente sopravvalutato (o forse è questo il massimo che la Francia può presentare). Inguardabile dal punto di vista tecnico/disciplinare. E se ilavesse ...

Champions League, Inter- Milan 1-0, i nerazzurri conquistano la finalissima - Calcio Agenzia ANSA

"Amala" è il titolo in apertura scelto dal Corriere dello Sport per celebrare la conquista della finale di Champions League da parte dell'Inter. Vittoria anche nel ...Inzaghi si gode la conquista della finale di Istanbul L'Inter batte il Milan andata e ritorno e conquista la finale di Champions League, grande soddisfazione nelle parole del tecnico dei nerazzurri Si ...