Inter-Milan 1-0 | la radiocronaca di Francesco Repice VIDEO

, Maldini riconosce la superiorità dell', le parole di Pioli. Pioli ha difeso in primis la squadra: " Non è giusto parlare di voglia dei giocatori , l'poi ha meritato ma ...Però l'è parsa giocare sempre con un margine per accelerare mentre ilè stato tradito dai suoi uomini più rappresentativi: Leao non era in condizione, Theo Hernandez si è perso sul più ...SUL TRASFERIMENTO ALL'DAL- 'I derby sono pesanti, per me ancora di più, per tutto quello che è successo l'anno scorso. Ma è il passato e rimane tale. Non si può alimentare sempre il ...

L'Inter torna in finale di Champions dopo 13 anni. Ha battuto il Milan in semifinale. Migliaia di tifosi nerazzurri si sono riversati in Duomo per festeggiare. E non sono mancati i fuochi d'artificio.Vedi anche Milan Milan, Pioli: "I giocatori han dato il massimo, ma l'Inter ha meritato" "Il divario con l'Inter è reale: nelle ultime quattro partite non c'è stata gara. Oggi è stata giocato un ...