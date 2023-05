Inter | Materazzi e Sneijder si scatenano coi tifosi in Curva

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Marcoe Wesleyhanno deciso di vivere il ritorno dell'Euroderby inNord in mezzo ai: ecco come hanno festeggiato al gol ...

Marcoe Wesley Sneijder hanno deciso di vivere il ritorno dell'Euroderby in Curva Nord in mezzo ai tifosi: ecco come hanno festeggiato al gol ...Esulta dalla Curva Nord dello Stadio di San Siro Marcoassieme all'ex collega Sneijder, ... Si tratta di una vittoria speciale per l', che ha il sapore di riscatto, a 10 anni dalla ...Nella Curva dell'c'è anche l'ex difensore nerazzurro Marco, omaggiato con diversi cori prima della sfida.

Materazzi: “Il bello di essere interisti è averli buttati fuori. Icardi Benedizione per Lauti” fcinter1908

Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Si è portato pure Sneijder. Che era con lui in campo 13 anni fa quando hanno vinto il Triplete. E adesso l'Inter sono andati a godersela in Curva Nord, in mezzo ai tifosi. Materazzie l'olandese ...