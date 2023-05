Inter | Lukaku | 'Non avevamo capito la gravità dell'infortunio La svolta quando Inzaghi ci ha detto di fare come con Conte'

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Non ha segnato ma ha fornito l'assist decisivo al suo partner in crime, Lautaro Martinez. Romeluè stato protagonistaa...

Lo ha dichiarato Romeluai microfoni di CBS/Paramount+ al termine dell'Euroderby di ritorno trae Milan che ha mandato i nerazzurri in finale di Champions League. ' Vogliamo finire il ...Da quel momento in poi solo, resasi pericolosa due volte con la coppia Dzeko - Lautaro, nei ... Cosi', dopo l'applauditissimo ingresso in campo di Romelual posto di Edin Dzeko, proprio il ...... Tonali e Messias calati in una ripresa nella quale i cambi giusti li ha fatti Inzaghi (nel gol di Martinez ci sono tracce die Gosens) e l'è riuscita a mantenere la porta inviolata ...

Inter, Steven Zhang: "Lukaku me l'aveva detto a inizio stagione: credevo scherzasse" - Sportmediaset Sport Mediaset

L’ex attaccante francese, oggi opinionista della Cbs, e il belga hanno costruito nel tempo un rapporto sportivo speciale: “Gli sono molto ...Il presidente nerazzurro annuncia la conferma del tecnico dopo la vittoria sul Milan nella semifinale di Champions League ...