Inter in finale di Champions | la festa a San Siro e il delirio nerazzurro in Piazza Duomo – Le immagini

(Di mercoledì 17 maggio 2023) È l’la prima finalista dell’edizione 2023 dellaLeague. A Milano esplode lanerazzurra: nel derby di ritorno la squadra di Simone Inzaghi con un gol di Lautaro Martinez a un quarto d’ora dalla fine piega le speranze di rimonta di un Milan che ci ha messo l’orgoglio e poco altro. I nerazzurri tornano a giocare unadiper la prima volta dal 2010, quando con Mourinho realizzarono uno storico Triplete. Come nel Derby di andata, atmosfera da brividi a San. Il Meazza è tutto esaurito con il nuovo record di incassi di 12,5 milioni di euro. Quando l’colpisce con il suo uomo simbolo, Lautaro Martinez, sugli spalti comincia il. I minuti finali per l’sono solo un lungo ...

Non c'è un rivale ideale in unadi Champions, ma il Real può essere peggio del City. Come valore assoluto gli inglesi sono ... L'può essere più pronta a fronteggiare la manovra "filosofica" ...Il 10 giugno l'giocherà ladi Champions League a Istanbul, contro Manchester City e Real Madrid in base a chi si aggiudicherà la seconda semifinale in programma questa sera all'Etihad Stadium. ...Poche righe dedicata agli alluvionati dell' Emilia Romagna e al suo Milan , uscito sconfitto dalla doppia sfida con l'per l'accesso alladi Champions League . Parole che, sebbene siano ...

Sulle prime pagine inglesi di oggi, mercoledì 17 maggio 2023, si parla del ritorno della semifinale di Champions League in programma questa sera tra Manchester City e Real Madrid (1-1 all'andata).La graticola costante, lo “ spiaze ” dei meme altrettanto costanti…e ora c’è la finale di Champions League, che come in qualche programma di cucina, può ribaltare la situazione. In realtà l’ha già rib ...