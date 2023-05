Inter | il papà di Inzaghi | “Finale? C’è scaramanzia Oggi relax dopo tanta tensione”

- Nel tempo libero non guarda le partite dell'di cui è tifosissimo. L'emozione sarebbe troppa, non reggerebbe, e quindi ogni 20 minuti ... e tantissima, alla fine, quando ho comunicato aldel ...Ciò non significa che la donna non abbia avuto un ruolo centrale nelle strategie 'ndranghetiste, precisa Ciconte, a partire da quel drammatico conflitto- famigliare che è la faida: lo scontro ...Farà il suo esordio domenica, nella gara casalinga con l', il nuovo gruppo di tifosi azzurri che nella tribuna disabili esporranno per la prima volta il loro striscione. Sono gli ' Ultrassettat' (Ultras seduti) , che da anni dal settore a loro dedicato ...

INTER, PAPÀ INZAGHI: "ORA RELAX DOPO TANTA TENSIONE" - Sportmediaset Sport Mediaset