Inter | il derby di Champions è la rivincita per il popolo nerazzurro Una società traballante ora è a un passo dalla leggenda

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Una città divisa in due. La gioia sfrenata e la delusione cocente. Il “sogno” di una finale di, come ha ripetuto per settimane Simone Inzaghi, ora è realtà. L’incubo della sconfitta in una partita così, contro un avversario così, per il Milan di Pioli. La semifinale delche lancia i nerazzurri verso Istanbul e sprofonda i rossoneri verso una riflessione di sistema è lo spartiacque della stagione, di questo pezzo di storia del calcio milanese e italiano. È difficile dire che cosa rappresenti questa finale per l’, un miracolo che ha poco di razionale. Probabilmente non è il coronamento di un progetto, semmai assomiglia più al canto del cigno di unache naviga a vista eppure con questa velocità di crociera si ritrova praticamente sul tetto d’Europa. C’è stata tanta fortuna, nella congiuntura ...