Inter | durissimo attacco di Paolo Bonolis a un Big | “Pupazzo”

Oggi c'erano tre anni di media di differenza con l'. Se dovessimo arrivare in Champions League sarebbe una grande stagione". "Dobbiamo provare a qualificarci tra le prime quattro" Il Milan è ...Tra noi e l'non c'è stata partita". E ancora, sul quarto posto in campionato da conquistare: "Se dovessimo qualificarci alla prossima Champions darei un 8 a questo Milan, dobbiamo crederci". A ...È un Antonio Cassanocontro il suo ex Milan: 'Il ritorno di Champions League Per farcela (e andare così in finale a Istanbul, ndr) ha bisogno che l'giochi in 7, ma in 7 della Primavera, e si rischia anche ...

Maldini durissimo: "Tra noi e l'Inter non c'è stata gara, ora bisogna investire" La Gazzetta dello Sport

'Quando si fanno promesse avventate, quando si è esponenti dell'estrema destra, ci si rende conto che la realtà è più dura' ...Un’Inter più squadra dimostra la sua grandezza rischiando solo in due occasioni e portando a casa l’ennesimo derby stagionale. Chiude l’ennesima partita europea senza concedere reti e ora aspetta la s ...