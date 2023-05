Inter | delirio in Piazza Duomo | fuochi d’artificio per la finale Champions | VIDEO

Leggi su calcioweb.eu

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Continua la festa in casa, la squadra di Simone Inzaghi è riuscita a staccare il pass per ladiLeague. I nerazzurri sono scesi in campo per la semidi ritorno contro il Milan e la sfida si è conclusa sul risultato di 1-0 con un gol realizzato da Lautaro Martinez. La compagine nerazzurra è riuscita a raggiungere un risultato sorprendente e adesso si giocherà lacontro la vincente tra Manchester City e Real Madrid. Al fischiola festa di tifosi e calciatori è stata scatenata, poi tutti intra, canti e balli. La festa è appena iniziata… C’est la fête au??? pic.twitter.com/kZXkgs9hWz — La Beneamata – La Beauté Nerazzurra ...