Inter | Darmian | «In tanti ci davano per spacciati | siamo orgogliosi»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Le parole di Matteo, difensore dell’, dopo la vittoria nella semifinale di Champions League contro il Milan Matteo, difensore dell’, ha parlato aTV. PAROLE – «di aver dato questa soddisfazione ai tifosi e a chi crede in noi. È meritato ed è incredibile, non capita tutti gli anni.molto felici. Sicuramente abbiamo passato un girone difficilissimo,ciperma ci abbiamo sempre creduto.arrivati fino qui e non potevamo lasciarci sfuggire questa occasione. Sono state sfide molto difficili, abbiamo dimostrato di avere le potenzialità tecniche e morali di poter arrivare fino in fondo e adesso ce la ...