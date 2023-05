Inter | Calhanoglu | ‘I derby sono sempre pesanti per me Il passato è passato | non alimentiamo il fuoco’ | Champions League

Leggi su justcalcio

(Di mercoledì 17 maggio 2023) 2023-05-16 23:47:00 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema arrivata da Calciomercato.com: Hakan, centrocampista turco dell’, ha analizzato così a Mediaset la vittoria nelcontro il Milan e l’arrivo alla finale di. EMOZIONI E CAMMINO – “Due mesi fa dicevo che era un sogno. Oggi siamo in finale ad Istanbul, a casa mia. Complimenti anche al Milan che ha fatto una bella partita, difficile. Dopo tanti anni, valeva tanto vincere,davvero felice, è stata una grande partita”. SUL TRASFERIMENTO ALL’DAL MILAN – “I, per me ancora di più, per tutto quello che è successo l’anno scorso. Ma è il ...