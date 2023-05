Inter | a festeggiare la finale e il compleanno c'è anche Massimo Moratti E Zhang

FUTURO Inzaghi ha già un contratto con l'fino al 2024: lo ha firmato lo scorso giugno e gli ... Adesso prevale il desiderio di(almeno per qualche ora) la finale di Champions ...E' esplosa a Milano la festa nerazzurra per la vittoria sul Milan e la raggiunta finale di Champions League. I tifosi sono rimasti anelle vicinanze dello stadio e in parte si sono riversati in piazza Duomo dal lato della Galleria dato che la parte centrale è parzialmente transennata perché in questi giorni viene ...I tifosi sono rimasti anelle vicinanze dello stadio e in parte si sono riversati in ... Il derby di Champions League è da record: la sfida trae Milan ha portato nelle casse del club ...

Champions, l'Inter in finale: i festeggiamenti in Duomo - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Lautaro: "L’unione del gruppo è fondamentale: io l’ho vissuta in un mondiale e ho portato questo esempio. Abbiamo dimostrato di meritare questa serata e questi momenti". Zhang: "In finale tutto è poss ...Lukaku ispira, Martinez firma il secondo derby: a Istanbul vanno i nerazzurri. Il ritorno di Leao non basta al gruppo di Pioli, sempre più in difficoltà.