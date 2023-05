Intelligenza Artificiale e posti di lavoro | chi è a rischio? Intanto arrivano 30mln per l’upskilling

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Se siamo o non siamo adi essere tutti sostituiti con l’enorme progresso dell’lo potrà dire con certezza solo il futuro. Ma, ciò che al momento è certo, è che alcune professioni sono più adi altre (e con esse, milioni didi). Infatti, secondo una ricerca dell’Università di Trento, in Italia nei prossimi 15 anni la quota di lavoratori e lavoratrici ad altodi rimpiazzo tecnologico a causa dello sviluppo dei robot e dell’potrebbe arrivare al 33% e riguardare 7,2 milioni di persone. Dati affini emergono dall’indagine di McKinsey “A future that works: Automation, employment, and productivity”: secondo le stime, globalmente l’automazione dovuta ...

... con il supporto dell'ChatGPT arriva in vostro soccorso! Ora che può navigare su Internet basta un semplice prompt per ottenere come output un riassunto dei contenuti del ...Tuttavia, Nvidia potrebbe sfruttare le capacità dell'(AI) per migliorare le prestazioni e superare i limiti dimensionali. Questa collaborazione potrebbe anche giovare a ...Sostanzialmente, nella visione di Altman l'necessita di essere regolamentata com'è stato fatto dall' Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica quando si è occupata degli ...

Il mondo digitale che, benché virtuale, è potente creatore di realtà. In particolare le applicazioni dell'intelligenza artificiale e l'utilizzo degli algoritmi incidono significativamente sulla vita d ...L’offerta di Bludis si arricchisce con l’aggiunta a portafoglio di Agger, la piattaforma all-in-one di cybersecurity di Gyala ...