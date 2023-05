India-Ue | avanti su commercio e tecnologia ma occhio a petrolio e clima

Leggi su formiche

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Come sono i rapporti commerciali e non tra i due soggetti democratici più grandi al mondo? Il Consiglio(Ttc) tra Unione europea e, che ha preso il via a febbraio e si è riunito ufficialmente per la prima volta martedì a Bruxelles, è un ottimo indicatore. E la risposta, in linea di massima, è confusa: si registra la volontà di espandere le relazioni politiche ed economiche, fondamentali in un momento in cui l’asse geopolitico si sposta nel quadrante indo-pacifico, ma pesano le frizioni latenti sulrusso rivenduto da Nuova Delhi e sui futuri dazi europei che potrebbero colpire i prodottini. I PUNTI-CHIAVE Nel comunicato finale, le due parti hanno parlato della “necessità di un partenariato strategico ancora più profondo”, dell’interesse comune “a garantire ...