Incidente sul lavoro nel porto di Genova | amputate le gambe a un operaio di 41 anni È in prognosi riservata al San Martino

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Undi 41che martedì è stato vittima di un gravissimosulnel terminal portuale diPrà ha subito l’amputazione delle. È stato travolto da un carrello mentre lavorava e le sue condizioni erano apparse subito gravissime, con un trauma agli arti e un trauma cranico. Per soccorrerlo sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco da terra. È stato poi portato in elicottero in codice rosso all’ospedale San. “Il paziente, sedato e intubato, è ricoverato presso la Rianimazione del Pronto Soccorso, sotto l’egida del dottor Giacomo Bacigalupi”, fa sapere la direziona sanitaria dell’ospedale, dove è ricoverato. “Laresta; stamani sarà sottoposto a TAC di controllo, per ...