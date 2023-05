- L'elicottero dei Carabinieri in sorvolo'Emilia Romagna mostra il territorio allagato . Nelle ultime ore il bilancio della nuova alluvione che ha colpito questa regione e le Marche si è ...Per questo motivo, l'industria si sta concentrando sulla digitalizzazione e' automazione , con ...che probabilmente non riusciranno a prendere la coincidenza prevista e li ricolloca sul primo......inda Milano. Importanti le ripercussioni sul traffico in tutta la zona. È stato bloccato il tratto da questa rotonda al Corvione (frazione di Gambara) per via del carburante presente'...

In volo sull'Emilia Romagna alluvionata. Le immagini del disastro TGLA7

La città si è radunata intorno al traguardo, come un martedì grasso tinto di rosa. Il mare in burrasca e le aiuole fiorite diventano una meravigliosa cartolina.Bastoni recrimina per un controllo col braccio. 37' - Bravo Acerbi ad anticipare Giroud sul cross di Messias, poi c'è fallo su Mkhitaryan. 36' - Giocata d'astuzia di Mkhitaryan, che rientra, ...