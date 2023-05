' In viaggio con la Banca d' Italia' | tappa a Genova tra educazione finanziaria e cyber security

(Di mercoledì 17 maggio 2023) (Adnkronos) - A, il 18 e il 19 maggio, nuovadi Incon la, l'iniziativa per promuovere la cultura, raccontare lacentrale e aprire un dialogo diretto con persone, imprese e istituzioni. Domani, in particolare, è possibile visitare la sede delladiin via Dante, 3 e -? come illustra il programma - partecipare ai laboratori di"Semina il tuo futuro", "Le donne contano" e "Occhio alle truffe!". Venerdì 19 maggio, invece, si parla di pagamenti e. Ladi, che fa seguito alla prima puntata di aprile a ...

Proseguono gli incontri, domande e risposte al servizio dei cittadini A Genova, il 18 e il 19 maggio, nuova tappa di Inla Banca d'Italia, l'iniziativa per promuovere la cultura finanziaria, raccontare la banca centrale e aprire un dialogo direttopersone, imprese e istituzioni. Domani, in particolare, ...' Bianco, bello, semplice ed elegante allo stesso tempo ' , e poi via per ildi nozze tra le isole Pontineapprodo Procida, ' il posto del cuore di Mario ' . La loro storia Non solo ...È inoltre possibile controllare i dispositivi per la Casa Intelligente mentre si è in. Privacy e sostenibilità I dispositivi Echo sono progettatidiversi elementi per la protezione e il ...

'In viaggio con la Banca d'Italia', tappa a Genova tra educazione ... Adnkronos

(Adnkronos) – A Genova, il 18 e il 19 maggio, nuova tappa di In viaggio con la Banca d’Italia, l’iniziativa per promuovere la cultura finanziaria, raccontare la banca centrale e aprire un dialogo ...E' entrato alla stazione Centrale di Milano poco dopo le 15 con oltre otto ore di ritardo l'intercity notturno partito ieri da Lecce alle 19:50. (ANSA) ...