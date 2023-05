In Trentino è caccia allo spray anti-orso | ma è illegale L’armiera | «Comprate le pistole scacciacani»

Leggi su open.online

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Inè boom di richieste per lo, ma in Italia la vendita è. A spiegarlo è Carmen Pavanelli, proprietaria dell’unico negozio di armi dapresente nel centro di Trento e che, negli ultimi mesi, ha visto crescere le richieste diper proteggersi in caso di attacco da parte di orsi: «Arrivano almeno quindici richieste al giorno, anche per telefono: c’è un grande boom perché la gente ha paura, ma non rinuncia ad andare in giro e in montagna e nei boschi ci va comunque, ma cerca di proteggersi». E in un’intervista al Corriere dell’Alto Adige,spiega che sono aumentate anche le richieste per la vendita dei coltelli di piccole dimensioni per uso personale e legali. Ma questa tipologia d’arma non serve ...